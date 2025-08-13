Адиев: Реализация нас немного подвела

Главный тренервысказался о поражении своей команды от(1:1, 3:5 по пен.) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«Реализация нас немного подвела. Понятно, что новое сочетание было в атаке и не всегда нам все удавалось, но все равно считаю, что могли. У нас были хорошие подходы и моменты, могли даже реализовать в первом тайме.

Не расстроилcя ли из-за поражения? Нет. Во‑первых, это не поражение, а ничья. Бывает так, что в серии пенальти проигрываешь. Очко тоже нам в турнирной таблице поможет. Расстройства нет. Через несколько дней важная игра с "Ахматом", поэтому здесь нам надо принять правильные решения», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

В следующем туре Кубка России «Крылья Советов» 27 августа на своем поле сыграют с московским «Динамо».