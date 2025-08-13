1-й таймПСЖ — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Карпин«Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:14
    • Стали известны стартовые составы на матч Суперкубка УЕФА
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
    Все новости спорта

    Адиев: Реализация нас немного подвела

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов Сочи
    Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о поражении своей команды от «Сочи» (1:1, 3:5 по пен.) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    Магомед Адиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев

    «Реализация нас немного подвела. Понятно, что новое сочетание было в атаке и не всегда нам все удавалось, но все равно считаю, что могли. У нас были хорошие подходы и моменты, могли даже реализовать в первом тайме.

    Не расстроилcя ли из-за поражения? Нет. Во‑первых, это не поражение, а ничья. Бывает так, что в серии пенальти проигрываешь. Очко тоже нам в турнирной таблице поможет. Расстройства нет. Через несколько дней важная игра с "Ахматом", поэтому здесь нам надо принять правильные решения», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

    В следующем туре Кубка России «Крылья Советов» 27 августа на своем поле сыграют с московским «Динамо».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Краснодара»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лозанна» нанесёт новое поражение казахам?
  • «Астана» — «Лозанна». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Легия — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брейдаблик — Зриньски
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Пакш — Полесье
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зайдель — Грачева
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры