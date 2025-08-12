Серия пенальтиСпартак — Динамо МахачкалаОнлайн
    Кристофер Мартинс«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:14
    • «Фенербахче» разгромил «Фейеноорд» в квалификации ЛЧ, «Пафос» выбил киевское «Динамо»
  • 21:16
    • Виллиан Роша перешел в «Аль-Джазиру»
  • 20:29
    • «Зенит» разгромил «Рубин»
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  • 18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
    Семак: Хорошо, что гол в наши ворота отменили

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Рубина» (3:0) в Кубке России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Первый тайм был хорошим по качеству. Может быть, только моментов не хватало.

    По второму тайму осталось двоякое впечатление. С одной стороны, забили и выиграли. Но и ошибок стало гораздо больше. Может быть, это связано с усталостью.

    Оборона сыграла не лучшим образом. Хорошо, что гол в наши ворота отменили. Когда забили, то соперник пошел вперед, и мы воспользовались свободным пространством», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    «Зенит» единолично возглавил свою группу с 6 очками за две встречи. «Рубин» с 3 баллами занимает 2-ю строчку в квартете.

