Семак: Хорошо, что гол в наши ворота отменили

Главный тренервысказался о матче против(3:0) в Кубке России.

«Первый тайм был хорошим по качеству. Может быть, только моментов не хватало.

По второму тайму осталось двоякое впечатление. С одной стороны, забили и выиграли. Но и ошибок стало гораздо больше. Может быть, это связано с усталостью.

Оборона сыграла не лучшим образом. Хорошо, что гол в наши ворота отменили. Когда забили, то соперник пошел вперед, и мы воспользовались свободным пространством», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» единолично возглавил свою группу с 6 очками за две встречи. «Рубин» с 3 баллами занимает 2-ю строчку в квартете.