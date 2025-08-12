2-й тайм Слован — КайратОнлайн
    «Слован» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:54
    • Рублев в напряженном матче переиграл Попырина и вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати
  • 22:45
    • Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
  • 22:14
    • «Фенербахче» разгромил «Фейеноорд» в квалификации ЛЧ, «Пафос» выбил киевское «Динамо»
  • 21:16
    • Виллиан Роша перешел в «Аль-Джазиру»
  • 20:29
    • «Зенит» разгромил «Рубин»
    Рахимов: Не сказал бы, что наш план не сработал

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении от «Зенита» (0:3) в матче Кубка России.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Не сказал бы, что наш план не сработал. В старте вышло много футболистов, которые получали мало игрового времени. Естественно, хорошего взаимопонимания не было, было много потерь. Но в плане дисциплины все было неплохо.

    В игре многое поменял эпизод, когда не был засчитан гол. И первый пропущенный нами мяч.

    Работа арбитров? Пенальти был легковесный. Даже если игрок задел соперника, то он не ставил ногу. А по руке, я тоже не понимаю. Откуда начинается рука? Он играл плечом. Я не совсем понял решение», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    «Зенит» единолично возглавил свою группу с 6 очками за две встречи. «Рубин» с 3 баллами занимает 2-ю строчку в квартете.

