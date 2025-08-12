Рахимов: Не сказал бы, что наш план не сработал

Главный тренервысказался о поражении от(0:3) в матче Кубка России.

«Не сказал бы, что наш план не сработал. В старте вышло много футболистов, которые получали мало игрового времени. Естественно, хорошего взаимопонимания не было, было много потерь. Но в плане дисциплины все было неплохо.

В игре многое поменял эпизод, когда не был засчитан гол. И первый пропущенный нами мяч.

Работа арбитров? Пенальти был легковесный. Даже если игрок задел соперника, то он не ставил ногу. А по руке, я тоже не понимаю. Откуда начинается рука? Он играл плечом. Я не совсем понял решение», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

«Зенит» единолично возглавил свою группу с 6 очками за две встречи. «Рубин» с 3 баллами занимает 2-ю строчку в квартете.