В «ПСЖ» прокомментировали трансфер Забарного

Президентпрокомментировал трансфер украинского защитникаиз

«Мы рады продолжать усиливать состав нашей команды — недавно мы подписали контракт с Ильёй Забарным. Он — талантливый игрок международного уровня и настоящий профессионал. Уверен, что он внесёт значительный вклад в развитие "Пари Сен-Жермен" на долгие годы», — цитирует слова Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.

СМИ сообщают, что сумма трансфера составила €63 млн, а «Борнмут» может получить ещё до €3 млн в виде бонусов. В январе 2023 года английский клуб купил Забарного у киевского «Динамо» за €22,7 млн.