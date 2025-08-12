ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    В «ПСЖ» прокомментировали трансфер Забарного

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Борнмут Трансферы
    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал трансфер украинского защитника Ильи Забарного из «Борнмута».

    Илья Забарный
    Илья Забарный

    «Мы рады продолжать усиливать состав нашей команды — недавно мы подписали контракт с Ильёй Забарным. Он — талантливый игрок международного уровня и настоящий профессионал. Уверен, что он внесёт значительный вклад в развитие "Пари Сен-Жермен" на долгие годы», — цитирует слова Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.

    Прогнозы и ставки на футбол

    СМИ сообщают, что сумма трансфера составила €63 млн, а «Борнмут» может получить ещё до €3 млн в виде бонусов. В январе 2023 года английский клуб купил Забарного у киевского «Динамо» за €22,7 млн.

