примет миланскийв товарищеском межсезонном поединке, который пройдет 12 августа. Старт игры в 22:00 мск.

«Монца» готовится к сезону в Серии Б после вылета из высшей лиги. В прошлом поединке она провела встречу с «Аталантой», которая завершилась не в ее пользу.

«Интер» 8 августа победил «Монако». Игра с «Монцей» станет последней перед стартом сезона. «Нерадзурри» наверняка хотели бы ее выиграть. Они выиграли 3 матча из 4 против хозяев. У них есть шанс улучшить статистику.

Прогнозы и ставки

Полезное для ставок:

Котировки букмекеров: 8.00 на «Монцу», 1.30 на «Интер».

Прогноз экспертов LiveSport: «Интеру» без труда разберется со своим оппонентом.

Прогноз ИИ: крупная победа «Интера» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монца» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.