«Монца» готовится к сезону в Серии Б после вылета из высшей лиги. В прошлом поединке она провела встречу с «Аталантой», которая завершилась не в ее пользу.
«Интер» 8 августа победил «Монако». Игра с «Монцей» станет последней перед стартом сезона. «Нерадзурри» наверняка хотели бы ее выиграть. Они выиграли 3 матча из 4 против хозяев. У них есть шанс улучшить статистику.
Прогнозы и ставки
Полезное для ставок:
- Котировки букмекеров: 8.00 на «Монцу», 1.30 на «Интер».
- Прогноз экспертов LiveSport: «Интеру» без труда разберется со своим оппонентом.
- Прогноз ИИ: крупная победа «Интера» со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монца» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.