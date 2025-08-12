ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Леонид Трахтенберг: Черчесов не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ
  • 10:43
    • Марадишвили перешел из «Акрона» в «Локомотив»
  • 09:23
    • Сперцян согласился на переход в «Саутгемптон»
  • 08:27
    • RMC: Забарный прошел медосмотр и подписал контракт с «ПСЖ»
  • 10:52
    • ФНС заблокировала банковские счета Овечкина
  • 08:49
    • Куэста не перейдет в «Спартак»
    Кроос — Вирцу: Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»

    Экс-футболист мадридского «Реала» Тони Кроос обратился к соотечественнику Флориану Вирцу. Футболист летом перешел в «Ливерпуль » из леверкузенского «Байера».

    Тони Кроос
    Тони Кроос

    «Ты особенный игрок, во многих отношениях. Когда я впервые увидел, как ты играешь в футбол, я сразу заметил, что в тебе есть что-то большее. Твоя способность двигаться в нужном направлении, твоё первое касание, последний пас и даже завершение — всё это уникально.

    А ещё твой менталитет! Ты уверен в своих силах и излучаешь это. Ты не терпишь глупостей — в тебе есть небольшая, но невероятно важная доля высокомерия, от которой, я надеюсь, ты никогда не избавишься.

    На мой взгляд, ты поступил правильно, перейдя в "Ливерпуль", подкрепив своё настроение и убеждения», — приводит слова Крооса Kicker.

