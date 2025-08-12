Кроос — Вирцу: Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»

Экс-футболист мадридскогообратился к соотечественнику. Футболист летом перешел в» из леверкузенского

«Ты особенный игрок, во многих отношениях. Когда я впервые увидел, как ты играешь в футбол, я сразу заметил, что в тебе есть что-то большее. Твоя способность двигаться в нужном направлении, твоё первое касание, последний пас и даже завершение — всё это уникально.

А ещё твой менталитет! Ты уверен в своих силах и излучаешь это. Ты не терпишь глупостей — в тебе есть небольшая, но невероятно важная доля высокомерия, от которой, я надеюсь, ты никогда не избавишься.

На мой взгляд, ты поступил правильно, перейдя в "Ливерпуль", подкрепив своё настроение и убеждения», — приводит слова Крооса Kicker.