Андрей Синицын — об игре «Краснодара»: Чемпионат только начинает набирать обороты

Бывший вратарьвысказался об игре клуба в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У Краснодара была сложная игра с Оренбургом. Но самое главное — не оступаться и не терять очки с командами из второй восьмерки турнирной таблицы. Чемпионат только начинает набирать обороты, поэтому лидеры и середняки будут показывать другой футбол», — приводит слова Синицына «Чемпионат».

На данный момент «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Ближайший матч команды запланирован на 13 августа — соперником станет «Динамо» в Кубке России.