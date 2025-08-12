1-й таймЗенит — РубинОнлайн
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «Грассхоппер» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Германии Бавария
    12 августа в Цюрихе «Бавария» сыграет с «Грассхоппером» в рамках контрольного поединка межсезонья. Старт игры в 19:00 мск.

    Чемпион Германии в прошлом поединке разгромил «Тоттенхэм» 4:0 и, похоже, набрал форму для старта сезона. Ранее он одолел «Лион» 2:1. Предстоящий соперник намного слабее предыдущих. По идее «Бавария» не должна испытать проблем.

    «Грассхоппер» проиграл 4 из 5 последних матчей. Есть все шансы пополнить коллекцию неудач в этом сезоне, так как мюнхенцы мягко говоря не подарок.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не дают хозяевам никаких шансов на успех. Ставки принимаются с коэффициентами 31.0 и 1.03.

    • По прогнозу экспертов LiveSport, «Бавария» сразу начнет штурм «Грассхоппера».

    • Искусственный интеллект прогнозирует разгромную победу «Бавария» со счетом 8:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Грассхоппер» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

