    Баварцы быстро подстрелят «кузнечиков»

    Грассхоппер — Бавария. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Грассхоппер» — «Бавария»
    Харри Кейн
    12 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Грассхоппер» и «Бавария». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Грассхоппер» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 12 Августа 2025 года

    Грассхоппер

    •  Грассхоппер 19:00 Бавария

    Бавария

    «Грассхоппер»

    Турнирное положение: «Кузнечики» неудачно стартовали в новом сезоне. Команда находится на 10 месте в чемпионате Швейцарии.

    При этом «Грассхоппер» уступил в 4 своих последних матчах. Причем до последнего поединка команда трижды кряду пропускала по 3 мяча.

    Грассхоппер — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кузнечики» уступили «Базелю» (1:2).

    До того команда потерпела коллизию от «Сельты» (0:3). Да и поединок с «Люцерном» завершился поражением (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Грассхоппер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кузнечики» в летних спаррингах явно не преуспевали. В 3 контрольных матчах команда победила лишь однажды.

    Причем «Грассхоппер» лишь однажды противостоял баварцам. Год назад команда по всем статьям уступила сопернику (0:4).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Кузнечики» постараются дать бой статусному сопернику.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы минувший сезон провели блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Бавария» не преуспела еще и на КЧМ. Баварцы дошли до четвертьфинала турнира, где уступили ПСЖ.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы разгромили «Тоттенхэм» (4:0).

    До того с натугой команда переиграла «Лион» (2:1). А вот несколько ранее она потерпела поражение от ПСЖ (0:2).

    При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мюнхенцы в летнем цикле выглядят неплохо. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    При этом «Бавария» существенно обновляется в кадровом плане. Да и Харри Кейн еще способен поднатореть в плане реализации.

    Команда настреляла 6 мячей в двух своих последних матчах. А вот оборона баварцев выглядит весьма монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Мюнхенцы явно продлить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Грассхоппер» уступил в 4 своих последних матчах

    • Мюнхенцы победили в 2 последних поединках

    • Баварцы в 2 последних матчах настреляли 6 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Баварцы явно сильнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    «Бавария» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оппонент ныне переживает сложный период.

    Ставка: Победа «Баварии» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

