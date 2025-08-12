1-й таймБенфика — НиццаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николас Отаменди«Бенфика» — «Ницца». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:45
    • Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
  • 22:14
    • «Фенербахче» разгромил «Фейеноорд» в квалификации ЛЧ, «Пафос» выбил киевское «Динамо»
  • 21:16
    • Виллиан Роша перешел в «Аль-Джазиру»
  • 20:29
    • «Зенит» разгромил «Рубин»
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
    Все новости спорта

    Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Вратарь Джанлуиджи Доннарумма принял решение покинуть «ПСЖ».

    Джанлуиджи Доннарумма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлуиджи Доннарумма

    «Дорогие болельщики "ПСЖ", с первого дня, как я приехал сюда, я отдавал все — на поле и за его пределами — чтобы заслужить свое место и защищать ворота клуба. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить свой вклад в ее успех. Я разочарован и подавлен.

    Надеюсь, у меня будет возможность еще раз посмотреть вам в глаза на "Парк де Пренс" и попрощаться так, как это должно быть. Если же этого не случится, хочу, чтобы вы знали — ваша поддержка и любовь значат для меня целый мир, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить в сердце воспоминания обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас, кто заставил меня чувствовать себя как дома.

    Моим товарищам по команде — моей второй семье — спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, что мы провели вместе. Вы навсегда останетесь моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж», — написал футболист в социальной сети.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В прошедшем сезоне Доннарумма провел за парижскую команду 47 матчей, в которых пропустил 43 мяча.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ницца» даст бой в ответном матче?!
  • «Бенфика» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры