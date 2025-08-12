Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»

Вратарьпринял решение покинуть

«Дорогие болельщики "ПСЖ", с первого дня, как я приехал сюда, я отдавал все — на поле и за его пределами — чтобы заслужить свое место и защищать ворота клуба. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить свой вклад в ее успех. Я разочарован и подавлен.

Надеюсь, у меня будет возможность еще раз посмотреть вам в глаза на "Парк де Пренс" и попрощаться так, как это должно быть. Если же этого не случится, хочу, чтобы вы знали — ваша поддержка и любовь значат для меня целый мир, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить в сердце воспоминания обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас, кто заставил меня чувствовать себя как дома.

Моим товарищам по команде — моей второй семье — спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, что мы провели вместе. Вы навсегда останетесь моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж», — написал футболист в социальной сети.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел за парижскую команду 47 матчей, в которых пропустил 43 мяча.