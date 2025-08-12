Источник: «Барселона» уверенна в регистрации Жоана Гарсии и Маркуса Рашфорда

по-прежнему не решена проблема регистрации нападающегои голкипераперед стартом сезона-2025/26.

Как пишет Marca, оба игрока пока не получили разрешения на участие в матчах Ла Лиги из-за ограничений по-финансовому Fair Play и превышения зарплатного потолка. Приоритет в регистрации на данный момент отдан Жоану Гарсии, которого «Барса» приобрела у «Эспаньола» за 25 миллионов евро.

В этом клубу поможет длительное отсутствие Марка-Андре тер Стегена из-за операции на спине. «Барселона» уже оформила необходимые медицинские документы, однако процесс еще не завершен, и руководство не берется точно прогнозировать, успеют ли зарегистрировать Гарсию к старту сезона.

Каталонцы начнут защиту титула чемпиона Испании 16 августа выездной игрой с «Мальоркой».