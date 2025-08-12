ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Леонид ТрахтенбергЛеонид Трахтенберг: Черчесов не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ
  • 11:22
    • Забарный стал игроком «ПСЖ»
  • 10:43
    • Марадишвили перешел из «Локомотива» в «Акрон»
  • 09:23
    • Сперцян согласился на переход в «Саутгемптон»
  • 08:23
    • Синнер пробился в 4-й круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 13:18
    • Пеп Гвардиола настаивает на трансфере Родриго из мадридского «Реала»
    Источник: «Барселона» уверенна в регистрации Жоана Гарсии и Маркуса Рашфорда

    Футбол Испании Ла Лига Барселона
    В «Барселоне» по-прежнему не решена проблема регистрации нападающего Маркуса Рашфорда и голкипера Жоана Гарсии перед стартом сезона-2025/26.

    Жоан Гарсия
    Жоан Гарсия

    Как пишет Marca, оба игрока пока не получили разрешения на участие в матчах Ла Лиги из-за ограничений по-финансовому Fair Play и превышения зарплатного потолка. Приоритет в регистрации на данный момент отдан Жоану Гарсии, которого «Барса» приобрела у «Эспаньола» за 25 миллионов евро.

    В этом клубу поможет длительное отсутствие Марка-Андре тер Стегена из-за операции на спине. «Барселона» уже оформила необходимые медицинские документы, однако процесс еще не завершен, и руководство не берется точно прогнозировать, успеют ли зарегистрировать Гарсию к старту сезона.

    Каталонцы начнут защиту титула чемпиона Испании 16 августа выездной игрой с «Мальоркой».

