    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел
  • 13:07
    • Захарян готовится к матчу Примеры с «Валенсией»
  • 15:38
    • «Пари НН» обжалует удаление полузащитника Майга в матче с «Ростовом»
  • 14:59
    • Агент Антона Миранчука прокомментировал будущее полузащитника в «Сьоне»
  • 14:55
    • «Чемпионат»: «Ахмат» планирует подписать Далера Кузяева
  • 13:27
    • «Фиорентина» договаривается с «Рубином» по трансферу Даку
    «Пари НН» обжалует удаление полузащитника Майга в матче с «Ростовом»

    «Пари НН» направил обращение в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС с просьбой пересмотреть эпизод удаления полузащитника Мамаду Майга в матче 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

    Мамаду Майга
    Мамаду Майга

    «Мы направили обращение в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод, который привёл к удалению полузащитника. У футболиста не было намерения нарушать правила. В действиях Майга не было злого умысла и тем более намерения грубо нарушать правила», — говорится в заявлении клуба.

    Мамаду Майга получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча за фол на Константине Кучаеве. Изначально арбитр показал желтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение на удаление.

    Заседание КДК, на котором будет рассмотрен эпизод, намечено на 14 августа 2025 года, и игроку грозит дисквалификация до трёх матчей.

  • Нас ждет борьба лидеров
  • КамАЗ — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Порту» успешно ворвется в сезон?
  • «Порту» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Торпедо» и «Спартак» Кострома сразятся за три очка
  • «Торпедо» — «Спартак» Кострома. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    4.37
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч КамАЗ — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Шкендия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
