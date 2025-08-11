«Пари НН» обжалует удаление полузащитника Майга в матче с «Ростовом»

направил обращение в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС с просьбой пересмотреть эпизод удаления полузащитникав матче 4-го тура РПЛ с(0:1).

«Мы направили обращение в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод, который привёл к удалению полузащитника. У футболиста не было намерения нарушать правила. В действиях Майга не было злого умысла и тем более намерения грубо нарушать правила», — говорится в заявлении клуба.

Мамаду Майга получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча за фол на Константине Кучаеве. Изначально арбитр показал желтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение на удаление.

Заседание КДК, на котором будет рассмотрен эпизод, намечено на 14 августа 2025 года, и игроку грозит дисквалификация до трёх матчей.