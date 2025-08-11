ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел
  • 07:25
    • Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:00
    • Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии в матче с «Ливерпулем»
  • 00:06
    • Алькарас не без труда вышел в третий круг турнира в Цинциннати
  • 22:32
    • «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН»
    Все новости спорта

    Хуммельс провел прощальный матч за «Боруссию» Д

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Рома
    Центральный защитник Матс Хуммельс официально завершил профессиональную карьеру.

    Матс Хуммельс
    Матс Хуммельс

    Последним его матчем стал выход на поле в футболке дортмундской «Боруссии» в товарищеской игре с «Ювентусом». 36-летни Хуммельс вышел в старте «шмелей» и покинул поле на 18-й минуте, уступив место Никласу Зюле.

    За «Боруссию» Дортмунд Хуммельс играл с 2008 по 2016 год, а затем с 2019 по 2024-й. Последним его клубом стала итальянская «Рома», которую он покинул этим летом.

    В активе Хуммельса 508 матчей за «Боруссию» Д, защитник выиграл шесть трофеев, в том числе два титула Бундеслиги и два Кубка Германии, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов. В составе сборной Германии Хуммельс стал чемпионом мира 2014 года.

