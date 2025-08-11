Хуммельс провел прощальный матч за «Боруссию» Д

Центральный защитникофициально завершил профессиональную карьеру.

Последним его матчем стал выход на поле в футболке дортмундской «Боруссии» в товарищеской игре с «Ювентусом». 36-летни Хуммельс вышел в старте «шмелей» и покинул поле на 18-й минуте, уступив место Никласу Зюле.

За «Боруссию» Дортмунд Хуммельс играл с 2008 по 2016 год, а затем с 2019 по 2024-й. Последним его клубом стала итальянская «Рома», которую он покинул этим летом.

В активе Хуммельса 508 матчей за «Боруссию» Д, защитник выиграл шесть трофеев, в том числе два титула Бундеслиги и два Кубка Германии, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов. В составе сборной Германии Хуммельс стал чемпионом мира 2014 года.