Глушаков — о «Спартаке»: Тренеры меняются, а игры, результатов и чемпионства нет уже столько лет

Бывший футболист сборной России высказался о текущей ситуации в

«Спартак не был плох, но он удивил, что играл в три защитника. "Локомотив" не дал им создать что‑то сверхъестественное, что они хотели. Такое ощущение сложилось, что всех игроков, которых купили, всех надо было куда‑то поставить. Где‑то здесь была непонятная ситуация. "Спартак" проиграл по делу, что‑то выделить сложно.

Станкович говорит, что у него месяц не было разговоров с руководством. Представляете, у команды нет результатов, он не общается с руководством. Значит, руководству вообще все равно, получается? Раз он так говорит. У него контракт был. Зачем его продлили? Я не могу понять, если с руководством он не общается, если у них натянутые отношения, и как они вообще выбирают игроков? Станкович хочет этих игроков, или их просто так привозят, и ему надо их ставить? Тогда вопрос к руководству, может, у них какие‑то проблемы и неразбериха? Может, у них надо поспрашивать? Потому что тренеры меняются, а ни игры, ни результатов, ни чемпионства нет уже столько лет.

Никто не может взять на себя ответственность. Так же и в команде футболисты. По ощущениям, нет лидерства никакого. И по трансферам — все ссылаются друг на друга. Какой‑то хаос», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

У «Спартака» четыре очка и 11-е место по итогам первых четырех туров РПЛ.