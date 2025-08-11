2-й таймКАМАЗ — ФакелОнлайн
    Игорь Шалимов«КАМАЗ» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:22
    • Медведев ответил на вопрос о кредите доверия к Семаку
  • 18:20
    • Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Перу и Чили
  • 20:02
    • Голкипер «Краснодара» Агкацев — второй по количеству сухих матчей в РПЛ в XXI веке
  • 19:56
    • L’Équipe: Трансфер Абдул-Самеда из «Ланса» в ЦСКА невозможен из-за геополитической обстановки
  • 19:30
    • Фабрицио Романо: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА
    Все новости спорта

    Глушаков — о «Спартаке»: Тренеры меняются, а игры, результатов и чемпионства нет уже столько лет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о текущей ситуации в «Спартаке».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Спартак не был плох, но он удивил, что играл в три защитника. "Локомотив" не дал им создать что‑то сверхъестественное, что они хотели. Такое ощущение сложилось, что всех игроков, которых купили, всех надо было куда‑то поставить. Где‑то здесь была непонятная ситуация. "Спартак" проиграл по делу, что‑то выделить сложно.

    Станкович говорит, что у него месяц не было разговоров с руководством. Представляете, у команды нет результатов, он не общается с руководством. Значит, руководству вообще все равно, получается? Раз он так говорит. У него контракт был. Зачем его продлили? Я не могу понять, если с руководством он не общается, если у них натянутые отношения, и как они вообще выбирают игроков? Станкович хочет этих игроков, или их просто так привозят, и ему надо их ставить? Тогда вопрос к руководству, может, у них какие‑то проблемы и неразбериха? Может, у них надо поспрашивать? Потому что тренеры меняются, а ни игры, ни результатов, ни чемпионства нет уже столько лет.

    Никто не может взять на себя ответственность. Так же и в команде футболисты. По ощущениям, нет лидерства никакого. И по трансферам — все ссылаются друг на друга. Какой‑то хаос», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Спартака» четыре очка и 11-е место по итогам первых четырех туров РПЛ.

