«Амьен» — «Реймс». Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 11 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 2, в котором «Амьен» примет «Реймс». Начало игры — в 21:45 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Перед матчем

21:43 Команды уже на поле, пара минут до стартового свистка.

21:38 В Амьене сегодня днём было жарко: местные службы публиковали предупреждение о предельно высоких температурах. К вечеру, правда, жара спала — сейчас +27, однако жёлтый уровень опасности (умеренный) по-прежнему сохраняется.

21:30 Главный арбитр — 43-летний Гаэль Ангула. Сразу интересный факт: при этом рефери «Амьен» выиграл всего лишь 1 из 10 матчей.

21:22 Сегодняшняя встреча пройдёт на стадионе «Стад де ла Ликорн» в Амьене, который вмещает 12 097 человек.

Стартовые составы команд

«Амьен»: Бернардони, Шабан, Бакайоко, Монкодуа, Кейбу, Аверлан, Лобри, Фофана, Леоти, Рафии, Аппиа.

«Реймс»: Жауэн, Хироки, Паллуа, Окуму, Акиеме, Заби, Гбане, Боджанг, Теума, Диакон, Сибачо.

«Амьен»

В 2020-м «Амьен» ещё бился в Лиге 1, но уже пять лет это просто стабильный середняк второго дивизиона: за последние пять сезонов команда ни разу не поднималась в Лиге 2 выше 8-го места, но при этом ни разу не опускалась ниже 14-го. Вот и прошлый завершили 11-ми, на безопасном расстоянии в 10 очков от зоны вылета, но и без каких-либо шансов побороться за промоушн — до пятой строчки не хватило аж 12 баллов.

Лето прошло для «Амьена» так себе: из пяти товарищеских матчей выиграли только один — ещё в начале июля у клуба «Флёри-Мерожи», поднявшегося из четвёртой лиги в третью по итогам прошлого сезона. Дальше были 0:5 от «Лилля» и три посредственные встречи с будущими соперниками по Лиге 2 — «Булонью» (2:2), «Ред Стар 93» (0:2) и «Бастией» (2:4).

Скромный бюджет не особенно позволяет «Амьену» разгуляться на трансферном рынке, поэтому текущим летом из реальных усилений в клуб пришёл разве что вратарь Поль Бернардони с солидным шестилетним опытом в Лиге 1 за плечами. Все остальные новички едва ли закрепятся в основе, а с нынешним составом бороться за повышение «Амьену» объективно тяжело: по общей суммарной стоимости он почти в 7 раз уступает тому же «Реймсу», с которым как раз сегодня сыграет.

«Реймс»

В прошлом сезоне «Реймс» занял 16-е место в Лиге 1, не набрав ни одного очка в трёх последних турах, и был вынужден катать переходные матчи с «Мецем». Закончились они печально: «Мец» дожал соперника в овертайме второй встречи и поднялся из Лиги 2, отправив туда «Реймс».

В итоге летом команду ожидаемо покинули некоторые ключевые футболисты, которые не захотели барахтаться с «Реймсом» во втором дивизионе: в Саудовскую Аравию отправился центральный полузащитник Амаду Коне (между прочим, за 13,3 млн евро), в «Генк» уехал Дзюня Ито — второй в «Реймсе» по гол+пас в прошлом сезоне Лиги 1 (4+4), в «Ниццу» ушёл основной вратарь Ехванн Диуф, в «Париж» почти за 10 миллионов — защитник Ноа Санги. Кстати, ушёл и главный тренер: вместо Самба Диавара команду возглавил 43-летний Карел Герартс.

Подписаний у «Реймса» при этом не было почти никаких — лишь троих игроков взяли свободными агентами, но даже так у «Реймса» с отрывом самый дорогой состав в чемпионате. В каком состоянии команда в итоге подойдёт к старту Лиги 2 — не очень понятно: в межсезонье «Реймс» выиграл три товарки и столько же проиграл. Но вот как минимум у букмекеров именно «Реймс» идёт главным претендентом на повышение в Лигу 1 по итогам этого сезона: нетрудно догадаться, что практически на все свои матчи команда будет выходить в статусе фаворита.

Очные встречи

У «Амьена» и «Реймса» богатая история личек: в XXI веке они встречались и в Лиге 1, и в Лиге 2, и в Лиге 3, и в Кубке Франции, и играли товарищеские матчи. Всего накопилось 28 игр, в которых самым популярным исходом стала ничья — так закончились 12 матчей из 28. По победам тут полное равенство — по 8 у тех и других.

Последний официальный матч между командами датируется январём 2020-го, когда «Амьен» и «Реймс» ещё выступали в вышке — тогда сыграли 1:1. Ещё был товарняк летом 2023-го, в котором «Реймс» победил 3:2.