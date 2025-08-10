Арне Слот отреагировал на поражение от «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии

Главный тренервысказался о поражении отв серии пенальти в Суперкубке Англии.

«В целом это была игра, в которой мы дважды выходили вперёд на один мяч и, на мой взгляд, контролировали игру до того момента, пока они не сравняли. Но до того момента, при счёте 2:1, у меня были все основания полагать, что мы выиграем эту игру. Но после 2:2 нам, возможно, повезло, что мы смогли перейти к серии пенальти», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Английской Премьер-лиги с 84 очками за 38 туров, а «Кристал Пэлас» участвовал в Суперкубке как победитель Кубка Англии.