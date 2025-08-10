ПерерывВильярреал — Астон ВиллаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Жуниор «Вильярреал»«Вильярреал» — «Астон Вилла». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии в матче с «Ливерпулем»
  • 22:32
    • «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН»
  • 22:00
    • Рублев вышел в следующий круг турнира в Цинциннати
  • 20:07
    • «Сочи» и московское «Динамо» поделили очки в матче РПЛ
  • 19:56
    • Матс Хуммельс завершил профессиональную карьеру
    Все новости спорта

    Арне Слот отреагировал на поражение от «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии

    Футбол Суперкубок Англии Футбол Англии Ливерпуль Кристал Пэлас
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении от «Кристал Пэлас» в серии пенальти в Суперкубке Англии.

    Арне Слот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот

    «В целом это была игра, в которой мы дважды выходили вперёд на один мяч и, на мой взгляд, контролировали игру до того момента, пока они не сравняли. Но до того момента, при счёте 2:1, у меня были все основания полагать, что мы выиграем эту игру. Но после 2:2 нам, возможно, повезло, что мы смогли перейти к серии пенальти», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

    По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Английской Премьер-лиги с 84 очками за 38 туров, а «Кристал Пэлас» участвовал в Суперкубке как победитель Кубка Англии.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев проиграет даже 88-й ракетке мира?
  • Уолтон — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Каталонцы не заметят «Комо»
  • «Барселона» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Порту» успешно ворвется в сезон?
  • «Порту» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уолтон — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.37
  • Экспресс дня 11 августа
  • Завтра в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коджаелиспор
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эшторил — Эштрела
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Атман
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры