  Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ростов» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Нижний Новгород
    Иван Комаров
    Иван Комаров
    В воскресенье, 10 августа, «Ахмат» примет «Пари Нижний Новгород» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Пари НН :
    Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Дмитрий Чистяков, Илья Вахания, Данила Прохин, Илья Жбанов, Кирилл Щетинин, Константин Кучаев, Иван Комаров, Егор Голенков, Тимур Сулейманов Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Свен Карич, Никита Каккоев, Лука Тичич, Максим Шнапцев, Даниил Лесовой, Олакунле Олусегун, Castillo J., Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв

    До матча

    20:10 Идут последние приготовления к игре, команды разминаются, трибуны заполняются, скоро начнётся матч.

    20:00 25 градусов на термометре в Ростове, малооблачно.

    19:50 Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена», вмещающем 45 415 зрителей, посмотрим насколько заполнится стадион.

    19:40 Главный арбитр матча Сергей Цыганок из Владивостока.

    Стартовые составы команд

    «Ростов»: Ятимов, Прохин, Тарасов, Семенчук, Вахания, Миронов, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

    «Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Шнапцев, Майга, Тичич, Лесовой, Боселли, Грулёв, Олусегун.

    «Ростов»

    Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. «Ростов» после 3-х туров занимает 14-е место в таблице РПЛ, не набрав ни одного балла. К тому же, и в Кубке России команда тоже проиграла «Спартаку» со счетом 0:2 в 1-м туре группового этапа.

    В прошедшем туре РПЛ «Ростов» крупно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:4, полностью провалив 2-й тайм. До этого в чемпионате России команда уступила «Динамо» М (0:1). У «Ростова» продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда пропустила 11 голов при 2-х забитых.

    «Ростову» необходимо срочно выбираться из ямы. Команда проиграла все матчи на старте сезона и если это продолжится, то руководству команды, вероятно, придется пройти на перемены. У «Ростова» есть нападающий, который должен стать лидером в атаке команды. Егор Голенков за 3 матча в новом сезоне РПЛ забил гол и сделал голевую передачу, но этого пока недостаточно для побед. Из-за красной карточки в матче не примет участия Виктор Мелехин.

    «Пари НН»

    Ситуация у нижегородской команды не лучше. «Пари НН» также не набрал ни одного очка за 3 тура в РПЛ, занимая предпоследнее 15-е место в таблице. Напомним, что прошедший сезон для нижегородцев выдался также тяжелым, команда отчаянно боролась за выживание и смогла сохранить прописку в РПЛ.

    В прошедшей встрече «Пари НН» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 62-й минуте. Матчем ранее нижегородцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России. У «Пари НН» также продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей во всех турнирах. За этот период команда пропустила 12 голов при 3-х забитых.

    У «Пари НН» практически та же ситуация, что и у «Ростова». Команде необходимо начать набирать очки. Главный тренер команды Алексей Шпилевский утвержает, что игра нижегородцев становится лучше от матча к матчу.

    В последних 5-и очных встречах «Пари НН» дважды победил «Ростов», столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью. Смогут ли нижегородцы наконец-то набрать очки в этом сезоне? Большой вопрос... Из потерь стоит отметить Александра Эктова, который пропустит матч из-за травмы.

    «Личные встречи»

    В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в Российской Премьер Лиге, в Ростове хозяева победили со счётом 4:0, а в Нижнем Новгороде матч завершился вничью 1:1.

    За всю историю команды встречались 10 раз. «Ростов» победил в 6 матчах, «Пари НН» в 3 играх, 1 игра завершилась вничью.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.

