«Ростов» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция

До матча

20:10 Идут последние приготовления к игре, команды разминаются, трибуны заполняются, скоро начнётся матч.

20:00 25 градусов на термометре в Ростове, малооблачно.

19:50 Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена», вмещающем 45 415 зрителей, посмотрим насколько заполнится стадион.

19:40 Главный арбитр матча Сергей Цыганок из Владивостока.

Стартовые составы команд

«Ростов»: Ятимов, Прохин, Тарасов, Семенчук, Вахания, Миронов, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Шнапцев, Майга, Тичич, Лесовой, Боселли, Грулёв, Олусегун.

«Ростов»

Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. «Ростов» после 3-х туров занимает 14-е место в таблице РПЛ, не набрав ни одного балла. К тому же, и в Кубке России команда тоже проиграла «Спартаку» со счетом 0:2 в 1-м туре группового этапа.

В прошедшем туре РПЛ «Ростов» крупно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:4, полностью провалив 2-й тайм. До этого в чемпионате России команда уступила «Динамо» М (0:1). У «Ростова» продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда пропустила 11 голов при 2-х забитых.

«Ростову» необходимо срочно выбираться из ямы. Команда проиграла все матчи на старте сезона и если это продолжится, то руководству команды, вероятно, придется пройти на перемены. У «Ростова» есть нападающий, который должен стать лидером в атаке команды. Егор Голенков за 3 матча в новом сезоне РПЛ забил гол и сделал голевую передачу, но этого пока недостаточно для побед. Из-за красной карточки в матче не примет участия Виктор Мелехин.

«Пари НН»

Ситуация у нижегородской команды не лучше. «Пари НН» также не набрал ни одного очка за 3 тура в РПЛ, занимая предпоследнее 15-е место в таблице. Напомним, что прошедший сезон для нижегородцев выдался также тяжелым, команда отчаянно боролась за выживание и смогла сохранить прописку в РПЛ.

В прошедшей встрече «Пари НН» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 62-й минуте. Матчем ранее нижегородцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России. У «Пари НН» также продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей во всех турнирах. За этот период команда пропустила 12 голов при 3-х забитых.

У «Пари НН» практически та же ситуация, что и у «Ростова». Команде необходимо начать набирать очки. Главный тренер команды Алексей Шпилевский утвержает, что игра нижегородцев становится лучше от матча к матчу.

В последних 5-и очных встречах «Пари НН» дважды победил «Ростов», столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью. Смогут ли нижегородцы наконец-то набрать очки в этом сезоне? Большой вопрос... Из потерь стоит отметить Александра Эктова, который пропустит матч из-за травмы.

«Личные встречи»

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в Российской Премьер Лиге, в Ростове хозяева победили со счётом 4:0, а в Нижнем Новгороде матч завершился вничью 1:1.

За всю историю команды встречались 10 раз. «Ростов» победил в 6 матчах, «Пари НН» в 3 играх, 1 игра завершилась вничью.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.