Мусаев: Радуюсь, что, несмотря на все сложности, смогли добиться победы

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«Как ожидалось, очень тяжело играть в Оренбурге, искусственное поле, сложная логистика. Команда чуть поменяла схему, стала играть в три защитника, такой футбол стал более силовой. И радуюсь, что, несмотря на все сложности, смогли добиться победы.

Очень важно, что ребята, которые вышли на замену, забили победный гол, важно, что, когда надо играть — играли, когда надо бороться, подбирать вторые мячи — делали это. Очень тяжёлая победа, и очень важная для нас.

Также я хочу отметить, что на протяжении всей недели футболисты проделали большую работу. Между играми было восемь дней, нагрузки не снижались, и особенно дорого, что в концовке на характере смогли добиться, дожать соперника», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» набрал 9 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.