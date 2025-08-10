Хендерсон — о победе в Суперкубке Англии: Невероятные эмоции

Голкиперподелился эмоциями от победы над(2:2, 3:2 по пен.) в матче за Суперкубок Англии.

«Невероятные эмоции. Тренер сказал, что у нас будут моменты во втором тайме, мы заслужили эту победу.

Подготовительная работа к серии пенальти была замечательной, я благодарен всем, кто помогал и поддерживал.

Победить "Ливерпуль" — просто невероятно. Они подходили к этой игре в ранге фаворитов, у них невероятные футболисты и великолепная команда. Мы же выиграли два трофея за три месяца — это значимый момент в истории клуба», — цитирует слова Хендерсона TNT Sports.