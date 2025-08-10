2-й таймСочи — Динамо Онлайн
    Марсело Алвеш «Сочи» — «Динамо» . Онлайн, прямая трансляция
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии
  • 19:29
    • «Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
  • 18:59
    • Дубль Делапа принес «Челси» разгромную победу над «Миланом»
  • 18:46
    • Источник: В «Зените» полное доверие к Сергею Семаку
  • 17:43
    • Гол Кривцова принес «Краснодару» победу в матче против «Оренбурга»
    Все новости спорта

    В товарищеском матче между «Челси» и «Миланом», который прошел в Лондоне, хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:1.

    Фрагмент матча «Челси» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Челси» — «Милан»

    На 5-й минуте защитник «Милана» Андрей Коубиш оформил автогол, затем на 8-й минуте форвард «Челси» Жоао Педро увеличил преимущество своей команды до 2:0. На 18-й минуте Коубиш получил красную карточку, оставив «Милан» в меньшинстве.

    Во второй половине матча на 67-й минуте Лиам Делап реализовал пенальти, доведя счет до 3:0, на 70-й минуте полузащитник «Милана» Юссуф Фофана сократил отставание до 3:1. Заключительный гол забил снова Лиам Делап на 90-й минуте, оформив дубль и установив итоговый счет 4:1.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Челси — Милан 4:1
    Голы: 1:0 Andrei Coubis (автогол) (5'), 2:0 Жоао Педро (8'), 3:0 Лиам Дилап (пенальти) (67'), 3:1 Юссуф Фофана (70'), 4:1 Лиам Дилап (90') Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс (Мало Гюсто, 61'), Олуватосин Адарабиойо, Марк Кукурелья (Йоррел Хато, 73'), Трево Чалоба (Джош Ачимпонг, 57'), Энцо Фернандес (Андрей Сантос, 60'), Мойсес Кайседо (Дариу Эсугу, 73'), Коул Палмер (Estevao Willian, 61'), Джейми Байно-Гиттенс (Тирик Джордж, 73'), Жоао Педро (Лиам Дилап, 60'), Педру Нету (Reggie Walsh, 73') Милан: Мик Меньян, Алексис Салемакерс (Diego Sia, 86'), Давиде Бартезаги, Фикайо Томори, Рубен Лофтус-Чик (Victor Eletu, 85'), Юссуф Фофана, Самуэле Риччи (Лука Модрич, 46'), Юнус Муса (Matteo Dutu, 73'), Филиппо Терраччано, Рафаэл Леау, Andrei Coubis Предупреждение: Мик Меньян (66') Удаление: Andrei Coubis (19')

    «Челси» начнет новый сезон 17 августа. В первом туре АПЛ лондонская команда сыграет против «Кристал Пэлас».

    «Милан» в первом туре итальянской Серии А сыграет с «Бари» 18 августа.

