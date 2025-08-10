Бителло: Нам сегодня не хватило завершения в атаке

Полузащитник московскогоподвел итог матча против(1:1).

«Нам сегодня не хватило завершения в атаке. Мы создали много моментов, чего не было в прошлой игре с "Краснодаром". Надо работать и реализовывать моменты. Мы уже на 100% понимаем Карпина, много времени прошло. Нам надо ещё кое-что улучшать, но самое главное — забивать второй и третий мяч в конце матча. Пока у нас это не получается. Уверен, всё будет в дальнейшем, мы будем побеждать», — цитирует Бителло «Чемпионат».

После этого матча «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея 5 очков после 4 матчей. «Сочи» набрал своё первое очко в сезоне и поднялся на 14-е место.