Арне Слот: Шансы на уход Нуньеса действительно есть

Главный тренерподтвердил, что уругвайский нападающийблизок к уходу из клуба.

«На данный момент Дарвин Нуньес действительно может уйти, но контракт ещё не подписан, так что нужно подождать, возможно, несколько дней, прежде чем это завершится. Но шансы на его уход действительно есть», — приводит слова Слота сайт клуба.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» достиг соглашения с «Ливерпулем» по трансферу Нуньеса. Уругваец перебрался в «Ливерпуль» в 2022 году.

В сезоне 2024/25 в английской Премьер-лиге он сыграл 30 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.