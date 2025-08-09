2-й таймЛидс — МиланОнлайн
    «Лидс» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция
    Арне Слот: Шансы на уход Нуньеса действительно есть

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Трансферы
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что уругвайский нападающий Дарвин Нуньес близок к уходу из клуба.

    Дарвин Нуньес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес

    «На данный момент Дарвин Нуньес действительно может уйти, но контракт ещё не подписан, так что нужно подождать, возможно, несколько дней, прежде чем это завершится. Но шансы на его уход действительно есть», — приводит слова Слота сайт клуба.

    Ранее сообщалось, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» достиг соглашения с «Ливерпулем» по трансферу Нуньеса. Уругваец перебрался в «Ливерпуль» в 2022 году.

    В сезоне 2024/25 в английской Премьер-лиге он сыграл 30 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

