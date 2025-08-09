Пономарев сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

Бывший защитник ЦСКАвысказался о предстоящем матче между

«Локомотив лидирует в таблице, набрал максимально возможное количество очков за три тура, но сейчас у него может наступить спад. А у "Спартака" пока всего четыре очка, старт сезона не задался. Так что он сейчас злой, он ощетинится на "Локомотив" и выиграет. Думаю, два мяча "красно‑белые" забьют. Прервутся его неудачи. И я бы еще отметил, что "Локомотиву" в прошедших матчах где‑то временами просто везло. Это тоже важный момент. Везение в футболе большое значение имеет», — цитирует Пономарева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч между этими командами в рамках 4-го тура РПЛ состоится сегодня, 9-го августа в 18:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.