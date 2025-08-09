«Интер» в меньшинстве перевернул матч в Монако: мастерство Лаутаро и прорыв Бонни

Финалисты Лиги чемпионов доказали, что даже час вдесятером не станет помехой для победы над сильным соперником. «Монако» владел мячом, бил чаще, попадал в каркас ворот, но так и не сумел дожать опытных итальянцев.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Монако — Интер 1:2 Голы: 1:0 Магнес Аклиуше (2'), 1:1 Лаутаро Мартинес (60'), 1:2 Анж-Йоан Бонни (80') Монако: Лукаш Градецки, Вандерсон (Джордан Тезе, 66'), Уилфрид Синго, Тило Керер, Каю Энрике (Кассум Уаттара, 79'), Магнес Аклиуше, Денис Закария (Aladji Bamba, 66'), Элисс Бен-Сегир (Александр Головин, 66'), Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 79'), Мика Биерет (Брил Эмболо, 79'), Джордж Иленихена (Парис Бруннер, 66') Интер: Ян Зоммер (Раффаэле Ди Дженнаро, 66'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 66'), Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 66'), Франческо Ачерби (Маттео Дармиан, 76'), Бенжамен Павар (Дензел Дюмфрис, 66'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Кристьян Аслани, 77'), Лаутаро Мартинес (Франческо Пио Эспозито, 66'), Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни, 66'), Луис Энрике (Никола Залевский, 77'), Petar Sucic (Генрих Мхитарян, 67') Предупреждения: Хакан Чалханоглу (17'), Лаутаро Мартинес (27'), Хакан Чалханоглу (36')

Зрители на «Стад Луи II» ещё не успели занять места, как табло зажглось — уже на 80-й секунде «Монако» повёл в счёте. Потеря Хакана Чалханоглу в центре поля обернулась молниеносной атакой: Денис Закария выдал передачу на Манеса Аклиуша, и 23-летний полузащитник зарядил в ближнюю девятку с линии штрафной — Янн Зоммер даже не шелохнулся.

Аклиуш с мячом gettyimages.com

Подопечные Ади Хюттера в начале выглядели намного лучше и решили закрепить преимущество быстрым вторым голом. Ламин Камара дважды проверил реакцию швейцарского вратаря дальними ударами, Джордж Иленихена выскочил один на один, но излишне поторопился и угодил в офсайд, а Мика Биерет пробил с острого угла в сетку с внешней стороны.

Красная карточка и перевес «Монако»

На 36-й минуте «Интер» остался вдесятером. Чалханоглу, уже получивший предупреждение, пошёл в грубый подкат под Вандерсона в центральном круге. Судья не колебался и показал красную — у Хакана уже было предупреждение. Итальянцы лишились ключевого распасовщика и остались без одного игрока на час игры.

Удаление Чалханоглу gettyimages.com

«Монако» получил идеальные условия: пространство, контроль и постоянное давление на оборону гостей. Но воплотить преимущество в гол до перерыва не получилось — Янн Зоммер вытаскивал всё, что летело в створ, а удары Тило Керера головой пролетали мимо.

Лаутаро на опыте и рывок Бонни

После перерыва «Интер» перестроился, опустив линии глубже и делая ставку на резкие выпады. На 60-й минуте это сработало: Бастони выиграл жёсткий стык в центре, Барелла мгновенно запустил Лаутаро Мартинеса в прорыв. Аргентинец выдержал контакт с Керером, убрал его финтами и пробил — мяч задел Кайо Энрике и влетел в ворота дебютанта Лукаша Градецкого. 1:1, и уже казалось, что «Интер» готов зацепить ничью.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Ответ «Монако» был моментальным. Через две минуты Денис Закария мощно пробил из-за штрафной и угодил в правую стойку ворот Зоммера. Французский клуб продолжал владеть инициативой, но темп постепенно сбивался — гости грамотно замедляли игру, цеплялись за каждую паузу и использовали свежих игроков для удержания баланса. И, что самое главное, выглядели намного свежее в концовке. Справедливо отметить, что нагрузочный цикл монегасков уже завершается и, возможно, пик формы запланирован на начало сезона.

При ничейном счёте обе команды почти полностью поменяли составы. Вышел и Александр Головин, у которого мало что получалось — разве что разогнать пару опасных атак передачей под прострел.

На 80-й минуте пришёл момент, который определил исход. Свежий страйкер итальянцев Бонни, вышедший на замену, отобрал мяч на своей половине, протащил через центр, разогнался между двумя защитниками и, потеряв равновесие, перебросил Градецкого с восьми метров. 1:2 — «Интер» в меньшинстве вышел вперёд.

Анж-Йоан Бонни gettyimages.com

Последний шанс — снова в каркас

Через минуту Аклиуш мог стать героем дважды за вечер. Навес с правого фланга он замкнул ударом головой, но мяч с глухим стуком попал в штангу от перчаток Зоммера. Для «Монако» это был третье попадание в штангу за матч — символ хладнокровия гостей и невезения хозяев.

«Монако» завершает предсезонку первой неудачей, но с уверенностью в своей атакующей мощи — проблемы были лишь с реализацией. Уже через неделю команда начнёт сезон Лиги 1 матчем против «Гавра».

«Интер» же показал, что даже вдесятером способен переворачивать игры с топ-соперниками. Победа в таком стиле станет для Кристиана Киву важным психологическим аргументом перед стартом сезона в Серии А.