«Интер» в меньшинстве перевернул матч в Монако: мастерство Лаутаро и прорыв Бонни

Зрители на «Стад Луи II» ещё не успели занять места, как табло зажглось — уже на 80-й секунде «Монако» повёл в счёте. Потеря Хакана Чалханоглу в центре поля обернулась молниеносной атакой: Денис Закария выдал передачу на Манеса Аклиуша, и 23-летний полузащитник зарядил в ближнюю девятку с линии штрафной — Янн Зоммер даже не шелохнулся.
Подопечные Ади Хюттера в начале выглядели намного лучше и решили закрепить преимущество быстрым вторым голом. Ламин Камара дважды проверил реакцию швейцарского вратаря дальними ударами, Джордж Иленихена выскочил один на один, но излишне поторопился и угодил в офсайд, а Мика Биерет пробил с острого угла в сетку с внешней стороны.
Красная карточка и перевес «Монако»
На 36-й минуте «Интер» остался вдесятером. Чалханоглу, уже получивший предупреждение, пошёл в грубый подкат под Вандерсона в центральном круге. Судья не колебался и показал красную — у Хакана уже было предупреждение. Итальянцы лишились ключевого распасовщика и остались без одного игрока на час игры.
«Монако» получил идеальные условия: пространство, контроль и постоянное давление на оборону гостей. Но воплотить преимущество в гол до перерыва не получилось — Янн Зоммер вытаскивал всё, что летело в створ, а удары Тило Керера головой пролетали мимо.
Лаутаро на опыте и рывок Бонни
После перерыва «Интер» перестроился, опустив линии глубже и делая ставку на резкие выпады. На 60-й минуте это сработало: Бастони выиграл жёсткий стык в центре, Барелла мгновенно запустил Лаутаро Мартинеса в прорыв. Аргентинец выдержал контакт с Керером, убрал его финтами и пробил — мяч задел Кайо Энрике и влетел в ворота дебютанта Лукаша Градецкого. 1:1, и уже казалось, что «Интер» готов зацепить ничью.
Ответ «Монако» был моментальным. Через две минуты Денис Закария мощно пробил из-за штрафной и угодил в правую стойку ворот Зоммера. Французский клуб продолжал владеть инициативой, но темп постепенно сбивался — гости грамотно замедляли игру, цеплялись за каждую паузу и использовали свежих игроков для удержания баланса. И, что самое главное, выглядели намного свежее в концовке. Справедливо отметить, что нагрузочный цикл монегасков уже завершается и, возможно, пик формы запланирован на начало сезона.
При ничейном счёте обе команды почти полностью поменяли составы. Вышел и Александр Головин, у которого мало что получалось — разве что разогнать пару опасных атак передачей под прострел.
На 80-й минуте пришёл момент, который определил исход. Свежий страйкер итальянцев Бонни, вышедший на замену, отобрал мяч на своей половине, протащил через центр, разогнался между двумя защитниками и, потеряв равновесие, перебросил Градецкого с восьми метров. 1:2 — «Интер» в меньшинстве вышел вперёд.
Последний шанс — снова в каркас
Через минуту Аклиуш мог стать героем дважды за вечер. Навес с правого фланга он замкнул ударом головой, но мяч с глухим стуком попал в штангу от перчаток Зоммера. Для «Монако» это был третье попадание в штангу за матч — символ хладнокровия гостей и невезения хозяев.
«Монако» завершает предсезонку первой неудачей, но с уверенностью в своей атакующей мощи — проблемы были лишь с реализацией. Уже через неделю команда начнёт сезон Лиги 1 матчем против «Гавра».
«Интер» же показал, что даже вдесятером способен переворачивать игры с топ-соперниками. Победа в таком стиле станет для Кристиана Киву важным психологическим аргументом перед стартом сезона в Серии А.