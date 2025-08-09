Корниленко: «Локомотив» — на ходу, а «Спартаку» кровь из носу надо набирать очки

Бывший футболист «Крыльев Советов»высказался о предстоящем матче между

«Фаворита сложно назвать. "Локомотив" — на ходу, а "Спартаку" кровь из носу надо набирать очки, потому что у команды не совсем удачный старт. У "Локомотива" есть небольшое преимущество, но "Спартаку" больше нельзя терять очки, раз они хотят биться за чемпионство. Думаю, будет зрелищный и интересный матч», — цитирует Корниленко «Матч ТВ».

Матч между этими командами в рамках 4-го тура РПЛ состоится сегодня, 9-го августа в 18:00 по мск.