    Киву оценил нынешнюю готовность «Интера» к сезону

    Серия A Футбол Италии Интер
    Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о текущем состоянии своей команды.

    Кристиан Киву
    Кристиан Киву

    «Ноги еще не привыкли работать так, как должны. Но это была хорошая проверка наших способностей. Нам нужно уделить этому немного времени. Потому что время поджимает, до начала сезона осталось всего семнадцать дней.

    Я позаимствую у команды характер и желание переломить ход матча, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись, играя вдесятером. Это сложно анализировать. Потому что мы не в лучшей физической форме. Но мы прибавили в интенсивности.

    Очевидно, нам по-прежнему не хватает технического мастерства и большого преимущества перед воротами. У нас было несколько явных моментов перед воротами. В то же время меня не очень волнует результат. Я не хочу выигрывать трофей в августе. Я заинтересован в том, чтобы команда обрела уверенность и зарядилась энергией для предстоящих испытаний», — цитирует Киву InterTV.

    Напомним, что в прошлом сезоне Серии А «Интер» финишировал на втором месте в турнирной таблице.

