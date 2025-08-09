Адиев: Очки даются очень тяжело, надо продолжать работать

Главный тренерпрокомментировал ничью в домашнем матче 4-го тура РПЛ против(1:1).

«Были моменты, подходы к воротам, надо было реализовывать свои шансы. Хотя надо отдать должное сопернику: качельная игра получилась.

Турнирное положение? Я не обращаю на это внимания. Впереди еще много туров. Очки даются очень тяжело. Надо продолжать работать», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» с 8 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют в гостях против грозненского «Ахмата» 16 августа.