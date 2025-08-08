Агент Захаряна: Были варианты по аренде во Франции

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о возможном уходе футболиста в аренду.

«Были варианты по аренде во Франции. Пока Арсен над этим не раздумывает и сосредоточен на реалиях.

Посмотрим, как будет. На данный момент он сосредоточен на том, чтобы начать играть в Сан‑Себастьяне», — цитирует Голубина «Матч ТВ».

Летом 2023 года Захарян перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Сумма сделки составила 13 млн евро.

Минувший сезон у Захаряна получился скомканным из-за многочисленных травмы. Всего он сыграл за «Реал Сосьедад» во всех турнирах 4 матча, забил один голов и сделал один ассист.