Агент Захаряна: Были варианты по аренде во Франции

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
«Были варианты по аренде во Франции. Пока Арсен над этим не раздумывает и сосредоточен на реалиях.
Посмотрим, как будет. На данный момент он сосредоточен на том, чтобы начать играть в Сан‑Себастьяне», — цитирует Голубина «Матч ТВ».
Летом 2023 года Захарян перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Сумма сделки составила 13 млн евро.
Минувший сезон у Захаряна получился скомканным из-за многочисленных травмы. Всего он сыграл за «Реал Сосьедад» во всех турнирах 4 матча, забил один голов и сделал один ассист.