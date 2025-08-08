Спортдиректор «Пари НН»: Пигас входит в наш шорт‑лист, Миро — один из кандидатов

Спортивный директор нижегородскоговысказался о возможном усилении команды.

«Пигас входит в наш шорт‑лист. Интерес есть. Удастся ли подписать с ним контракт, зависит от многих факторов. Переговорный процесс — дело сложное. В ближайшее время узнаем, как эти переговоры закончатся.

Миро — один из кандидатов. Не скрываем, что ищем форварда, ведем переговоры со многими. Миро — один из них.

Царукян? На данный момент Царукян — наш игрок. Просто он получил травму, после которой затянулся процесс восстановления, изначально сроки были короче. Думаем, что он дней через 10 сможет присоединиться к основной группе. У нас ни с кем нет договоренностей по нему», — цитирует Удальцова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Пари НН» не смог набрать очки в первых трех турах нового сезона РПЛ.