LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26

В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь французской Лиги 1 сезона 2025/26 годов.

Новый сезон французской Лиги 1 стартует 15-го августа. В 1-м матче «Ренн» на своем поле примет «Марсель» в 21:45 по мск.

Последний 34-й тур чемпионата Франции пройдет 16-го мая 2026-го года. Все команды сыграют в один день. ПСЖ в 34-м туре сыграет против «Парижа» на чужом поле.

Уже в рамках 5-го тура Лиги 1 ПСЖ сыграет в гостях против «Марселя». Игра состоится 21-го сентября. Начало встречи — в 18:00 по мск.

30-го ноября «Монако» сыграет против ПСЖ в рамках 14-го тура чемпионата Франции.

Уже в 16-м туре Лиги 1 команда Александра Головина встретится с «Марселем». Матч состоится 14-го декабря в 19:00 по мск.

Вторая встреча в сезоне между ПСЖ и «Монако» состоится 8-го марта 2026-го года в рамках 25-го тура Лиги 1.

В одном из последних туров (30) в чемпионате Франции ПСЖ на своем поле сыграет против «Лиона». Игра состоится 19-го апреля 2026-го года в 18:00 по мск.

Во время всего сезона Livesport.Ru регулярно проводит онлайн-трансляции матчей. Следите за результатами встреч по этой ссылке. Прогнозы на все матчи Лиги 1 можно посмотреть тут.

Полный календарь чемпионата Франции сезона 2025/2026 можно посмотреть по этой ссылке.