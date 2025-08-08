1-й таймМонако — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Головин«Монако» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 20:59
    • Источник: СКА хочет подписать контракт с Самсоновым
  • 19:51
    • Источник: «Ньюкасл» вступил в переговоры с ПСЖ по трансферу Коло Муани
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
    Все новости спорта

    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Анже Брест Гавр Ланс Лилль Лион Лорьян Марсель Метц Монако Нант Ницца Осер ПСЖ Париж Ренн Страсбург Тулуза
    В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь французской Лиги 1 сезона 2025/26 годов.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    Новый сезон французской Лиги 1 стартует 15-го августа. В 1-м матче «Ренн» на своем поле примет «Марсель» в 21:45 по мск.

    Последний 34-й тур чемпионата Франции пройдет 16-го мая 2026-го года. Все команды сыграют в один день. ПСЖ в 34-м туре сыграет против «Парижа» на чужом поле.

    Уже в рамках 5-го тура Лиги 1 ПСЖ сыграет в гостях против «Марселя». Игра состоится 21-го сентября. Начало встречи — в 18:00 по мск.

    30-го ноября «Монако» сыграет против ПСЖ в рамках 14-го тура чемпионата Франции.

    Уже в 16-м туре Лиги 1 команда Александра Головина встретится с «Марселем». Матч состоится 14-го декабря в 19:00 по мск.

    Вторая встреча в сезоне между ПСЖ и «Монако» состоится 8-го марта 2026-го года в рамках 25-го тура Лиги 1.

    В одном из последних туров (30) в чемпионате Франции ПСЖ на своем поле сыграет против «Лиона». Игра состоится 19-го апреля 2026-го года в 18:00 по мск.

    Во время всего сезона Livesport.Ru регулярно проводит онлайн-трансляции матчей. Следите за результатами встреч по этой ссылке. Прогнозы на все матчи Лиги 1 можно посмотреть тут.

    Полный календарь чемпионата Франции сезона 2025/2026 можно посмотреть по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Галатасарай» одержит уверенную победу?
  • «Газиантеп» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Красно-белые» доставят «железнодорожникам» проблемы?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ахмат» с полководцем Черчесовым пойдет в атаку
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палермо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 14:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Махач — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры