    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
    Гризманн может перебраться к Рамосу в «Монтеррей»

    Мексиканский «Монтеррей» изучает возможность приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщают мексиканские медиа TUDN и Record.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    По данным источников, после подписания бывшего защитника «ПСЖ» и «Реала» Серхио Рамоса руководство клуба начало рассматривать вариант приобретения 34-летнего француза. В среду прошла встреча руководства «Монтеррея» и сестры Гризманна, которая представляет его интересы.

  • Парадокс Дембеле: почему фаворита на «Золотой мяч» всё еще нельзя назвать игроком мирового класса
  • Неожиданный вывод, но с ним трудно не согласиться
  • Вчера

    • Нынешний контракт Гризманна с «Атлетико» действует до 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

    В сезоне 2024/25 Гризманн провел 56 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 9 голевых передач.

