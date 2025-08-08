Гризманн может перебраться к Рамосу в «Монтеррей»

Мексиканскийизучает возможность приобретения форварда «Атлетико», сообщают мексиканские медиа TUDN и Record.

По данным источников, после подписания бывшего защитника «ПСЖ» и «Реала» Серхио Рамоса руководство клуба начало рассматривать вариант приобретения 34-летнего француза. В среду прошла встреча руководства «Монтеррея» и сестры Гризманна, которая представляет его интересы.

Нынешний контракт Гризманна с «Атлетико» действует до 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

В сезоне 2024/25 Гризманн провел 56 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 9 голевых передач.