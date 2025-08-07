Тер Штегена могут лишить капитанской повязки в «Барселоне»

может лишиться капитанской повязки впо решению руководства клуба, сообщает 3Cat.

По информации источника, тренерскому штабу во главе с Хансом-Дитером Фликом было поручено назначить нового капитана в качестве дисциплинарного шага в отношении 33-летнего вратаря.

Причиной стало отказ тер Штегена подписать медицинский отчёт о травме, необходимый для регистрации нового игрока через специальный пункт регламента. Согласно правилам, клуб мог бы заявить новичка вне трансферного окна при условии, что один из игроков выбывает минимум на четыре месяца — для этого и требовалось официальное подтверждение от футболиста.

Тер Штеген выступает за каталонцев с 2014 года, его текущий контракт рассчитан до 2028-го. В сезоне-2024/25 он провёл 9 матчей за «Барселону» во всех турнирах, пропустив 11 голов и лишь однажды сохранив ворота в неприкосновенности.