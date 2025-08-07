ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Бенфики празднуют гол«Бенфика» увезла комфортную победу с Лазурного берега: «Ницце» необходимо чудо в ответном матче
  • 07:49
    • Хачанов вышел в финал турнира в Торонто
  • 23:58
    • «Фейенорд» на последних минутах вырвал победу у «Фенербахче»
  • 23:56
    • «Бенфика» в гостях обыграла «Ниццу» в матче квалификации ЛЧ
  • 22:46
    • «Тоттенхэм» объявил о переходе Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес»
  • 22:09
    • «Вильярреал» одержал победу над «Арсеналом» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Тер Штегена могут лишить капитанской повязки в «Барселоне»

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Марк-Андре тер Штеген может лишиться капитанской повязки в «Барселоне» по решению руководства клуба, сообщает 3Cat.

    Марк-Андре тер Штеген
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк-Андре тер Штеген

    По информации источника, тренерскому штабу во главе с Хансом-Дитером Фликом было поручено назначить нового капитана в качестве дисциплинарного шага в отношении 33-летнего вратаря.

    Причиной стало отказ тер Штегена подписать медицинский отчёт о травме, необходимый для регистрации нового игрока через специальный пункт регламента. Согласно правилам, клуб мог бы заявить новичка вне трансферного окна при условии, что один из игроков выбывает минимум на четыре месяца — для этого и требовалось официальное подтверждение от футболиста.

    Тер Штеген выступает за каталонцев с 2014 года, его текущий контракт рассчитан до 2028-го. В сезоне-2024/25 он провёл 9 матчей за «Барселону» во всех турнирах, пропустив 11 голов и лишь однажды сохранив ворота в неприкосновенности.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахи зацепятся за положительный результат?
  • «Лозанна» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хачанов обыграет Зверева и выйдет в финал «тысячника» в Торонто?
  • Зверев — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Андерлехт» решит вопрос о победителе в первой игре?
  • «Андерлехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лозанна — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спарта — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ламенс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Долхайд — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Джойнт — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры