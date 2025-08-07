2-й таймПартизан — ХибернианОнлайн
    Димитрие Янкович«Партизан» — «Хиберниан». Онлайн, прямая трансляция
    ПАОК сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче квалификации ЛЕ

    ПАОК — «Вольфсберг»: счет матча 0:0, обзор

    ПАОК и «Вольфсберг» сыграли вничью (0:0) в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы.

    ПАОК
    ПАОК

    Греческая команда ни одного раза не ударила по воротам соперника и подала 5 угловых. «Вольфсберг» трижды угрожал воротам ПАОКа и заработал 1 желтую карточку.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    ПАОК — Вольфсберг 0:0
    Голы: 1:0 Александр Андриевский (41'), 2:0 Danylo Beskorovainyi (45 + 1') ПАОК: Иржи Павленка, Джонджо Кенни, Томаш Кендзёра, Иоаннис Михайлидис, Абдул Рахман Баба, Тайсон (Лука Иванушец, 75'), Мади Камара (Магомед Оздоев, 70'), Суалихо Мейте, Андрия Живкович, Яннис Константелиас (Шола Шортайр, 84'), Фёдор Чалов (Anestis Mythou, 70') Вольфсберг: Николас Полстер, Николас Виммер, Cheick Mamadou Diabate, Доминик Баумгартнер, Тьерно Балло (Дэвид Атанга, 77'), Донис Афдияй (Angelo Gattermayer, 67'), Эммануэль Офори Агьеманг (Деян Зукич, 77'), Рене Реннер, Алессандро Шёпф, Зимон Пизингер (Marco Sulzner, 85'), Boris Matic (Fabian Wohlmuth, 85') Предупреждения: Яннис Константелиас (3'), Доминик Баумгартнер (39'), Суалихо Мейте (50'), Лука Иванушец (76'), Магомед Оздоев (90 + 5')

    Ответная игра между этими командами состоится 14-го августа в Вольфсберге (Австрия).

