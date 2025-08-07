«Русенборг» и «Хаммарбю» сыграли вничью в ЛК

Нахир Бесара — лидер «Хаммарбю» Фото: globallookpress.com
Норвежский «Русенборг» и шведский «Хаммарбю» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Матч получился очень закрытым и команды почти не имели опасных моментов.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Русенборг — Хаммарбю 0:0
Молдавский «Милсами» смог вырвать победу в конце у «Виртуса» из Сан-Марино — 3:2.
Интересно, что хозяева весь второй тайм играли вдесятером после удаления Андрея Кобета, а концовку встречи проводили вдевятером после еще одной красной карточки Фредерику Такьи, что не помешало молдавскому клубу выиграть этот матч.
Голы в составе «Милсами» на счету Кристофера Нваезе, Набиля Хали и Име Ндона.
За гостей забивал Стефано Скаппини (дважды).
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Милсами — Виртус 3:2
Ответные матчи состоятся 14 августа.