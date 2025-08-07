1-й таймЛозанна — АстанаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье Кустодио («Лозанна»)«Лозанна» — «Астана». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
    Все новости спорта

    «Русенборг» и «Хаммарбю» сыграли вничью в ЛК

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Русенборг
    Подошли к концу еще две первых игры квалификации Лиги конференций.

    Нахир Бесара — лидер «Хаммарбю»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нахир Бесара — лидер «Хаммарбю»

    Норвежский «Русенборг» и шведский «Хаммарбю» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Матч получился очень закрытым и команды почти не имели опасных моментов.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Русенборг — Хаммарбю 0:0
    Голы: 0:1 Франкулину (14'), 0:2 Mikel Gogorza (32') Русенборг: Аслак Витри, Сантери Вяянянен, Оле Сельнес, Simen Bolkan Nordli (Ивер Фоссум, 82'), Дино Исламович, Эмиль Конрадсен Сейде, Sander Tangvik, Mikkel Konradsen Ceide, Tomas Nemcik, Adrian Pereira (Ulrik Yttergard Jenssen, 73'), Jesper Reitan Sunde (Noah Jean Holm, 82') Хаммарбю: Уорнер Хан, Markus Karlsson, Шакилль Пинас, Фредерик Винтер, Виктор Эрикссон, Hampus Skoglund, Nahir Besara (Тесфальдет Теки, 71'), Sebastian Tounekti (Simon Strand, 80'), Jusef Erabi, Oscar Johansson (Paulos Abraham, 80'), Frank Junior Adjei (Adrian Lahdo, 83') Предупреждения: Виктор Эрикссон (35'), Simon Strand (80'), Дино Исламович (87')

    Прогнозы и ставки на футбол

    Молдавский «Милсами» смог вырвать победу в конце у «Виртуса» из Сан-Марино — 3:2.

    Интересно, что хозяева весь второй тайм играли вдесятером после удаления Андрея Кобета, а концовку встречи проводили вдевятером после еще одной красной карточки Фредерику Такьи, что не помешало молдавскому клубу выиграть этот матч.

    Голы в составе «Милсами» на счету Кристофера Нваезе, Набиля Хали и Име Ндона.

    За гостей забивал Стефано Скаппини (дважды).

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Милсами — Виртус 3:2
    Голы: 1:0 Christopher Nwanze (31'), 1:1 Stefano Scappini (51'), 2:1 Nabil Khali (61'), 2:2 Stefano Scappini (пенальти) (73'), 3:2 (89') Милсами: Василий Жардан, Раду Гынсарь (Ime Ndon, 61'), Андрей Кобец, Мариус Йосипой, Emil Timbur, Hennos Asmelash, Danny Lupano, Christopher Nwanze, Frederick Takyi, Abdoul Yoda (Oladotun Olatunde-Matthew, 90'), Nabil Khali Виртус: Алекс Пассанити, Никола Гори, Микеле Ринальди, Мануэль Баттистини, Андреа Монтанари (Алессандро Голинуччи, 68'), Иван Буонокунто, Томмазо Ломбарди (Gabriel Capicchioni, 68'), Matteo Zenoni, Stefano Scappini (Элиа Чакки, 87'), Armando Amati, Daniel Piscaglia (Умберто де Лусия, 39') Предупреждения: Christian Rutjens Oliva (28'), Матеус Аиас (33'), Ян Этеки (45 + 8')

    Ответные матчи состоятся 14 августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахи зацепятся за положительный результат?
  • «Лозанна» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хачанов обыграет Шелтона и возьмет титул в Торонто?
  • Хачанов — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Андерлехт» решит вопрос о победителе в первой игре?
  • «Андерлехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лозанна — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мбоко — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спарта — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Каса Пия — Спортинг Лиссабон
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры