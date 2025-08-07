Никита Чернов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Защитникпроведет сезон-2025/26 вна правах аренды.

Самарский клуб официально договорился с московским клубом об аренде 29-летнего футболиста, который ранее выступал за «Крылья» до перехода в «Спартак» в феврале 2022 года.

Никита Чернов провел за «Спартак» 80 матчей, в том числе выиграл Кубок России в сезоне 2021/22. В прошлом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, отметившись одной результативной передачей.

Его контракт со «Спартаком» действует до конца 2026 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 1,5 миллиона евро.