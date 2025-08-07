ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов?
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
  • 16:17
    • В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро
    Все новости спорта

    Никита Чернов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

    Защитник «Спартака» Никита Чернов проведет сезон-2025/26 в «Крыльях Советов» на правах аренды.

    Никита Чернов
    Никита Чернов

    Самарский клуб официально договорился с московским клубом об аренде 29-летнего футболиста, который ранее выступал за «Крылья» до перехода в «Спартак» в феврале 2022 года.

    Никита Чернов провел за «Спартак» 80 матчей, в том числе выиграл Кубок России в сезоне 2021/22. В прошлом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, отметившись одной результативной передачей.

    Его контракт со «Спартаком» действует до конца 2026 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 1,5 миллиона евро.

