7 августа в Мюнхенеприметв рамках товарищеского поединка. Начало встречи в 19:30 мск.

«Бавария» перед этим матчем победила «Лион» 2:1. Ранее мюнхенцы выступили на клубном чемпионате мира, где дошли до четвертьфинала и проиграли ПСЖ.

«Тоттенхэм» в последнем своем поединке сыграл вничью с «Ньюкаслом» 1:1. Перед этим «шпоры» обыграли «Арсенал» 1:0. Гости сыграли уже 5 товарищеских матчей в предсезонке, это будет шестой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: они предлагают 1.28 на победу «Баварии» и 6.80 на победу «Тоттенхэма».

Эксперты LiveSport сделали ставку на успех хозяев. Подробнее в прогнозе.

Искусственный интеллект считает, что победит «Бавария» со счетом 2:0.

