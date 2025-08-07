«Бавария» перед этим матчем победила «Лион» 2:1. Ранее мюнхенцы выступили на клубном чемпионате мира, где дошли до четвертьфинала и проиграли ПСЖ.
«Тоттенхэм» в последнем своем поединке сыграл вничью с «Ньюкаслом» 1:1. Перед этим «шпоры» обыграли «Арсенал» 1:0. Гости сыграли уже 5 товарищеских матчей в предсезонке, это будет шестой.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: они предлагают 1.28 на победу «Баварии» и 6.80 на победу «Тоттенхэма».
- Эксперты LiveSport сделали ставку на успех хозяев. Подробнее в прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что победит «Бавария» со счетом 2:0.
Трансляция матча
