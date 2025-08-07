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    «Бавария» легко переиграет лондонцев

    Бавария — Тоттенхэм. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бавария» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Августа 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы неудачно провели КЧМ. Команда вылетела в 1/4 финала турнира.

    При этом «Бавария» легко и непринужденно выиграла Бундеслигу. Да и подбор игроков у мюхенцев традиционно звездный.

    Бавария — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Мюнхенцы переиграли «Лион» (2:1).

    До того команда по всем статьям уступила ПСЖ (0:2). А вот поединок с «Фламенго» завершился яркой викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бавария» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мюнхенцы нынче пребывают в весьма неплохих кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Бавария» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках мюнхенцы победили 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Харри Кейн явно постарается поразить ворота родного клуба.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» неплохо выглядят в летних контрольных поединках. Команда в спаррингах не потерпела ни одного поражения.

    Причем «Тоттенхэм» не проигрывал в 5 своих последних поединках. А вот в трех предыдущих поединках «шпоры» пропустили всего один мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Тоттенхэм» не смог одолеть «Ньюкасл» (1:1).

    До того команда минимально переиграла «Арсенал». А вот несколько ранее она подписала мировую с «Лутон Тауном» (0:0).

    При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шпоры» нынче и близко не набрали оптимальные кондиции. «Шпорам» чересчур натужно даются голы.

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    При этом «Тоттенхэм» пока не знает горечи поражений в летних спаррингах. Да и потеря Сон Хын Мина не может не сказаться на атакующем потенциале лондонцев.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Шпоры» твердо намереваются попасть в еврокубки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» одолела лондонцев в 4 последних очных поединках

    • «Шпоры» не проигрывали в 5 последних матчах

    • Баварцы уже 41 год не проигрывают «шпорам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.23 и 3.55.

    Прогноз: Мюнхенцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «шпор».

    «Бавария» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборону «Тоттенхэма» никак не назовешь непроходимой.

    Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.44

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    Бавария — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 07.08.202519:30. «Бавария» легко переиграет лондонцев
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