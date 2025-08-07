Бавария — Тоттенхэм. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2025 года

7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бавария» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы неудачно провели КЧМ. Команда вылетела в 1/4 финала турнира.

При этом «Бавария» легко и непринужденно выиграла Бундеслигу. Да и подбор игроков у мюхенцев традиционно звездный.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Мюнхенцы переиграли «Лион» (2:1).

До того команда по всем статьям уступила ПСЖ (0:2). А вот поединок с «Фламенго» завершился яркой викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бавария» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мюнхенцы нынче пребывают в весьма неплохих кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Бавария» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках мюнхенцы победили 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Харри Кейн явно постарается поразить ворота родного клуба.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» неплохо выглядят в летних контрольных поединках. Команда в спаррингах не потерпела ни одного поражения.

Причем «Тоттенхэм» не проигрывал в 5 своих последних поединках. А вот в трех предыдущих поединках «шпоры» пропустили всего один мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Тоттенхэм» не смог одолеть «Ньюкасл» (1:1).

До того команда минимально переиграла «Арсенал». А вот несколько ранее она подписала мировую с «Лутон Тауном» (0:0).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» нынче и близко не набрали оптимальные кондиции. «Шпорам» чересчур натужно даются голы.

При этом «Тоттенхэм» пока не знает горечи поражений в летних спаррингах. Да и потеря Сон Хын Мина не может не сказаться на атакующем потенциале лондонцев.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Шпоры» твердо намереваются попасть в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Бавария» одолела лондонцев в 4 последних очных поединках

«Шпоры» не проигрывали в 5 последних матчах

Баварцы уже 41 год не проигрывают «шпорам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.23 и 3.55.

Прогноз: Мюнхенцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «шпор».

«Бавария» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборону «Тоттенхэма» никак не назовешь непроходимой.

Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.44