    «Партизан» — «Хиберниан». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 22:56
    • «Панатинаикос» и «Шахтер» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ
  • 22:29
    • ПАОК сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче квалификации ЛЕ
    АИК обыграл «Дьер», «Рига» разгромила «Бейтар» в ЛК

    Футбол Календарь Лиги конференций Лига конференций
    Завершились еще две первых встречи квалификационного раунда Лиги Европы.

    Берсант Целина — лидер АИКа
    Берсант Целина — лидер АИКа

    Шведский АИК выиграл на своем поле у венгерского «Дьера» со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Дино Бесирович на 7-й минуте и Берсант Целина на 21-й.

    Единственный гол в составе «Дьера» на счету Милана Виталиса на 78-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    АИК — Дьёр 2:1
    Голы: 1:0 Dino Besirovic (7'), 2:0 Берсант Целина (21'), 2:1 Milan Vitalis (78'), 2:2 Stefano Scappini (пенальти) (73') АИК: Кристоффер Нордфельдт, Филип Бенкович, Беньямин Хансен (Томас Ишервуд, 66'), Mads Thychosen, Сотирис Папаяннопулос, Abdihakin Ali (Taha Ayari, 66'), Aron Csongvai, Anton Jonsson Saletros, Dino Besirovic, Берсант Целина (Йохан Хове, 81'), Erik Flataker (Йон Гвидетти, 81') Дьёр: Самуэл Петраш, Милян Крпич, Клаудиу Бумба (Milan Vitalis, 61'), Кевин Банати (Штефан Влэдою, 46'), Самсондин Оуро (Oleksandr Pishchur, 90'), Паул Антон, Желько Гаврич, Раймунд Тот, Nadhir Benbouali, Mark Csinger, Alexander Abrahamsson (Деян Болдор, 86')

    Прогнозы и ставки на футбол

    Латвийская «Рига» не оставила шансов израильскому «Бейтару» из Иерусалима — 3:0.

    Голы в этой встрече забивали Режиналдо Рамирес (47-я), Яго Сикейра (63-я) и Баба Муса (69-я).

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Рига — Бейтар 3:0
    Голы: 1:0 Reginaldo Ramires (47'), 2:0 Reginaldo Ramires (63'), 3:0 Baba Musah (69') Рига: Райвис Юрковскис, Орландо Гало, Максим Тонишев (Антон Черномордый, 60'), Жоао Гримальдо (Emils Birka, 87'), Krisjanis Zviedris, Baba Musah, Mouhamed El Bachir Ngom, Ahmed Ankrah, Meissa Diop (Антони Контрерас, 87'), Iago Siqueira (Abdulrahman Taiwo, 87'), Reginaldo Ramires (Марко Регжа, 71') Бейтар: Мигел Силва, Арьяль Менди, Ори Даан, Григорий Морозов (Zohar Zasno, 61'), Дор Миха (Adi Yona, 61'), Yarden Shua, Johnbosco Samuel Kalu (Dor Hugi, 86'), Timothy Muzie (Гиль Коэн, 68'), Yarin Levi, Ailson Tavares, Brayan Carabali Предупреждения: Меритон Кореница (7'), Leo Bolgado (77')

    Ответные игры состоятся 14 августа.

