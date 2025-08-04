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    АЕК подпишет Йовича

    Футбол Трансферы АЕК Афины
    Сербский форвард Лука Йович продолжит карьеру в Греции.

    Лука Йович
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    Лука Йович

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 27-летний нападающий близок к переходу в греческий АЕК. Он на правах свободного агента должен подписать контракт до 2027 года.

    Последней командой Йовича был «Милан», который он покинул этим летом в качестве свободного агента. В составе россонери серб выступал с 2023 года, всего сыграл 47 матчей, 13 голов и сделал 2 ассиста.

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    Также Йович известен по игре за «Фиорентину», мадридский «Реал», «Айнтрахт», «Бенфику», «Аполлон» и «Црвену Звезду».

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