Marca: Винисиус Жуниор намерен остаться в «Реале»

Бразильский нападающийуверен в своём будущем в мадридском клубе и намерен вернуться в лучшую форму к началу нового сезона, сообщает Marca.

В окружении Винисиуса подчёркивают, что последние медийные спекуляции о напряженных отношениях с клубом не всегда отражают реальное положение дел.

Текущий контракт Винисиуса с «Реалом» действует до лета 2027 года, однако переговоры о продлении пока не продвигаются. Игрок и клуб сохраняют заинтересованность в продолжении сотрудничества.

В сезоне 2024/25 Винисиус провёл за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. По итогам сезона «Реал» занял 2-е место в Ла Лиге и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.