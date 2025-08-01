Дьяков: Спрос с Фернандеша будет очень серьезный, поскольку очень солидные деньги заплачены

Бывший защитникпрокомментировал переход полузащитникаиз

«Оправдана или нет стоимость этого трансфера, покажет время. Но понятно, что спрос с игрока будет очень серьезный, внимание к нему самое пристальное будет приковано, поскольку очень солидные деньги заплачены.

Второе — ранее "Спартак" заплатил за Ливая Гарсию и Солари огромные деньги. Но прошло уже полгода, а игроки еще не проявили, не зарекомендовали себя. Поэтому, если "Спартак" провалится с трансфером Жедсона, думаю, возможно увольнение спортивного директора Франсиса Кахигао. В руководстве тогда могут об этом задуматься», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Фернандеш сыграл в 49 матчах за «Бешикташ» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.

31 июля «Спартак» объявил о подписании четырехлетнего контракта с 26‑летним португальцем. Как сообщает «Бешикташ», сумма трансфера составила 20,7 миллиона евро, еще 7,2 млн турецкий клуб может получить в качестве бонусов.