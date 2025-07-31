В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Луиса Энрике в «Аль-Наср»

Председатель правлениясделал заявление на фоне появившихся в СМИ сообщений о потенциальном переходе полузащитникав саудовский

По его словам, между клубами никакие переговоры по этому поводу не велись.

«Не получали и, понятное дело, не начинали. Поэтому комментировать нечего», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее бразильский журналист Хорхе Никола сообщил, что «Аль-Наср» якобы сделал предложение в размере 70 миллионов евро за 24-летнего хавбека.

Луис Энрике перешёл в «Зенит» из бразильского «Ботафого» в январе 2025 года. С тех пор он провёл 15 матчей за клуб, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.