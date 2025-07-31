ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим БеляевМаксим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне
  • 21:32
    • «Рубин» победил «Оренбург» в Кубке России
  • 20:41
    • Хачанов стал участником четвертого круга турнира в Торонто
  • 19:23
    • «Сочи» арендовал Мухина у ЦСКА
  • 17:37
    • Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак»
  • 19:11
    • Три футболиста пропустят 3-й тур РПЛ из-за дисквалификации
    Все новости спорта

    «Спортинг» — «Бенфика»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Португалия Спортинг Лиссабон Бенфика
    31 июля в 22:45 мск состоится поединок «Спортинг»«Бенфика», в рамках которого клубы разыграют Суперкубок Португалии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В прошлом сезоне между командами была настоящая борьба. «Спортинг» и «Бенфика» боролись за чемпионство, Кубок Португалии и Кубок лиги. По итогу «Спортинг» взял Примейру и Кубок страны, «Бенфика» одержала победу в Кубке лиги.

    В этой паре очень высокая интрига. За 360 минут основного игрового времени команды так и не выявили победителя. Не исключено, что сегодня мы увидим дополнительное время.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 2.95 и 2.51 на победу команд в матче, 2.00 и 1.83 они предлагают на итогового победителя Суперкубка.

    • Ставки на поединок можно посмотреть в прогнозе экспертов LiveSport.

    • Искусственный интеллект предсказывает минимальную победу «Спортинга» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спортинг» вновь обыграет «Бенфику»?!
  • «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Шериф» взять реванш у «Утрехта»?
  • «Утрехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Казанцы уверенно обыграют «Оренбург»?
  • «Рубин» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Утрехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Партизан — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке-04 — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры