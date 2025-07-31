В прошлом сезоне между командами была настоящая борьба. «Спортинг» и «Бенфика» боролись за чемпионство, Кубок Португалии и Кубок лиги. По итогу «Спортинг» взял Примейру и Кубок страны, «Бенфика» одержала победу в Кубке лиги.
В этой паре очень высокая интрига. За 360 минут основного игрового времени команды так и не выявили победителя. Не исключено, что сегодня мы увидим дополнительное время.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 2.95 и 2.51 на победу команд в матче, 2.00 и 1.83 они предлагают на итогового победителя Суперкубка.
- Ставки на поединок можно посмотреть в прогнозе экспертов LiveSport.
- Искусственный интеллект предсказывает минимальную победу «Спортинга» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.
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