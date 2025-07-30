Федорычев: «Акрон» к 2030 году будет играть на своем стадионе

Губернатор Самарской областисообщил, когда у тольяттинского «Акрона» появится собственный стадион в Тольятти.

«Вы знаете, что происходит в спорте с экономикой — какое состояние, волатильность. Все предприятия сейчас чувствуют дискомфорт при переходе из состояния в состояние. Это нормально, мы пройдем. Скажу так: точно знаю, что до 2030 года в Тольятти появится стадион "Акрона". Это будет арена с самой современной базой. Такой же, как у "Крыльев Советов" — новая», — цитирует Федорищев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Акрон» делит с «Крыльями Советов» стадион «Солидарность Арена» в Самаре. В Первой лиге его домашние встречи проходили в Жигулевске.