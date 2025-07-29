29 июля в боснийском Мостареприметв ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Начало в 22:00 мск.

Хозяева хорошо стартовали в отборе, обыграв в двух матчах клуб «Виртус». Однако на «Словане» победная серия хозяев прекратилась. Они уступили 0:4 и теперь стоит вопрос о том, сможет ли «Зриньски» остаться в ЛЧ.

«Слован» провел два официальных матча в новом сезоне и забил уже 6 мячей. Похоже, что атака гостей работает как надо. Сможет и будет ли атака «Слована» играть так же остро и результативно, когда команда ведет 4:0, остается вопросом.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Отметим, что в 5 очных матчах у «Слована» 3 победы над «Зриньски» и лишь один раз выиграл коллектив из Боснии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.58 и 2.61 — хозяева выступают в роли фаворита у букмекеров.

Эксперты LiveSport предлагают ставить на тотал матча. В своем прогнозе они дали две ставки.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зриньски» — «Слован» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.