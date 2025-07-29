Зриньски — Слован Братислава: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.87

29 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Зриньски» и «Слован» Братислава. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зриньски» — «Слован» Братислава, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зриньски»

Турнирное положение: «Зриньски» получил возможность сыграть в отбора Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Боснии и Герцеговины прошлого сезона.

Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором была сильнее представителя Сан-Марино «Виртуса».

Последние матчи: в первой игре во 2-м круге отбора Лиги чемпионов клуб на выезде проиграл как раз «Словану» 0:4, поэтому в ответной ему нужно совершить настоящее чудо.

Ранее в ответном поединке первого раунда квалификации главного еврокубка коллектив теперь уже в домашних стенах одержал победу над вышеуказанным «Виртусом» (2:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, были официальными и контрольными, «Зриньски» три раза проиграл при двух победах.

Это обещает хозяевам небольшие шансы на победу с любым счетом, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, убедительно показанное в первом поединке.

Неманья Бильбия — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: «Слован» Братислава получил возможность сыграть в отборе Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Словакии.

Команда после первого тура нового розыгрыша словацкого чемпионата занимает вторую позицию с одним баллом, на два очка отставая от лидера «Тренчина».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Прешовым» (2:2).

Перед этим коллектив как раз сыграл против нынешнего соперника в первом поединке второго раунда отбора Лиги чемпионов, которого обыграл с разгромным счетом 4:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Слован» Братислава ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть явный перевес над соперником в классе.

Четыре гола команды в отборе Лиги чемпионов забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Зриньски» забивала только одна команда

в 10-ти из 13-ти последних матчей «Зриньски» выиграл

в четырех последних матчах «Слована» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Слован» Братислава — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.35, победа «Зриньски» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

Ставка: «Слован» Братислава победит за 2.55