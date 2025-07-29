Зриньски — Слован Братислава: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.87

Зриньски
Слован
«Зриньски»
Турнирное положение: «Зриньски» получил возможность сыграть в отбора Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Боснии и Герцеговины прошлого сезона.
Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором была сильнее представителя Сан-Марино «Виртуса».
Последние матчи: в первой игре во 2-м круге отбора Лиги чемпионов клуб на выезде проиграл как раз «Словану» 0:4, поэтому в ответной ему нужно совершить настоящее чудо.
Ранее в ответном поединке первого раунда квалификации главного еврокубка коллектив теперь уже в домашних стенах одержал победу над вышеуказанным «Виртусом» (2:1).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, были официальными и контрольными, «Зриньски» три раза проиграл при двух победах.
Это обещает хозяевам небольшие шансы на победу с любым счетом, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, убедительно показанное в первом поединке.
Неманья Бильбия — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.
«Слован» Братислава
Турнирное положение: «Слован» Братислава получил возможность сыграть в отборе Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Словакии.
Команда после первого тура нового розыгрыша словацкого чемпионата занимает вторую позицию с одним баллом, на два очка отставая от лидера «Тренчина».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Прешовым» (2:2).
Перед этим коллектив как раз сыграл против нынешнего соперника в первом поединке второго раунда отбора Лиги чемпионов, которого обыграл с разгромным счетом 4:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Слован» Братислава ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Такая форма говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть явный перевес над соперником в классе.
Четыре гола команды в отборе Лиги чемпионов забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Зриньски» забивала только одна команда
- в 10-ти из 13-ти последних матчей «Зриньски» выиграл
- в четырех последних матчах «Слована» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Слован» Братислава — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.35, победа «Зриньски» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.
Ставка: «Слован» Братислава победит за 2.55