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    Удивит ли «Зриньски» «Слован»?

    Зриньски — Слован Братислава: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.87

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    «Слован» Братислава
    29 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Зриньски» и «Слован» Братислава. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зриньски» — «Слован» Братислава, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 29 Июля 2025 года

    Зриньски

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Зриньски 22:00 Слован

    Слован

  • Либерец
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    «Зриньски»

    Турнирное положение: «Зриньски» получил возможность сыграть в отбора Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Боснии и Герцеговины прошлого сезона.

    Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором была сильнее представителя Сан-Марино «Виртуса».

    Последние матчи: в первой игре во 2-м круге отбора Лиги чемпионов клуб на выезде проиграл как раз «Словану» 0:4, поэтому в ответной ему нужно совершить настоящее чудо.

    Ранее в ответном поединке первого раунда квалификации главного еврокубка коллектив теперь уже в домашних стенах одержал победу над вышеуказанным «Виртусом» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, были официальными и контрольными, «Зриньски» три раза проиграл при двух победах.

    Это обещает хозяевам небольшие шансы на победу с любым счетом, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, убедительно показанное в первом поединке.

    Неманья Бильбия — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.

    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: «Слован» Братислава получил возможность сыграть в отборе Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Словакии.

    Команда после первого тура нового розыгрыша словацкого чемпионата занимает вторую позицию с одним баллом, на два очка отставая от лидера «Тренчина».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Прешовым» (2:2).

    Перед этим коллектив как раз сыграл против нынешнего соперника в первом поединке второго раунда отбора Лиги чемпионов, которого обыграл с разгромным счетом 4:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Слован» Братислава ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть явный перевес над соперником в классе.

    Четыре гола команды в отборе Лиги чемпионов забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Зриньски» забивала только одна команда

    • в 10-ти из 13-ти последних матчей «Зриньски» выиграл

    • в четырех последних матчах «Слована» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Слован» Братислава — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.35, победа «Зриньски» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Слован» Братислава победит за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зриньски — Слован Братислава?

    Матч Зриньски — Слован Братислава состоится 29 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зриньски — Слован Братислава?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зриньски — Слован Братислава?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зриньски — Слован Братислава?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зриньски — Слован Братислава?

    Коэффициенты букмекеров: «Слован» Братислава — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.35, победа «Зриньски» — в 2.70.

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    Зриньски — Слован Братислава: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 29.07.202522:00. Удивит ли «Зриньски» «Слован»?
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