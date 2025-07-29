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    Талалаев — о поражении «Балтики»: Надо доигрывать стандарты до конца

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    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением об игре своей команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против «Акрона» (1:2).

    Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»
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    Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»

    «Насколько обидно упустить ничью в концовке матча? Это футбол. Надо доигрывать стандарты до конца. Тяжело что‑то анализировать. Поздравляю команду хозяев с победой. В принципе, с игры у нас только на 47‑й минуте был момент, у наших ворот, все остальное это стандарты. Как я уже говорил, любой стандарт можно свистнуть или нет.

    Есть понимание по игрокам, которые получили травмы? Понимание есть. Надо лечить травмы, чтобы они быстрее восстановились», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Балтика» располагается на 4-й позиции в группе D Кубка России. В следующем матче «Балтика» встретится с «Оренбургом» в рамках РПЛ 3-го августа.

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