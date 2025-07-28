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    Шпилевский: Я — максималист, многое от себя требую

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    Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал неудачный старт команды в этом сезоне и добавил, что он всегда ставит перед собой максимальные цели.

    Алексей Шпилевский
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    Алексей Шпилевский

    «Команда не забила в двух матча. Стоит переживать? А почему нужно переживать? Это процесс, которые не происходит за день. Надо работать, ничего другого не остается. Нет альтернативы, кроме как идти дальше. Голы придут, всё будет.

    Многие считают "Пари НН" аутсайдером. Так не думаете? Это ожидания людей. А у меня есть, в первую очередь, ожидания от себя и от моего тренерского штаба. Я — максималист, многое от себя требую. Думаю, многие знают, где я работал последние годы, чего мы там добивались.

    От ребят тоже жду многого, никому не могу предъявить претензии в отсутствии желания. Каждый хочет меняться, становиться лучше, но сейчас где‑то и фортуна не на нашей стороне. Пять голов, которые мы пропустили, во многом пришли из‑за ошибок, но я не вижу никакой систематики», — сказал Шпилевский «Матч ТВ».

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    До работы в «Пари НН» Шпилевский становился чемпионом с «Кайратом» (2020) , с кипрским «Арисом» (2022/23), а также выигрывал Суперкубок Кипра (2023).

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