Аморим: Фернандеш — наш лидер, он очень важен не только на поле

Главный тренервысказался о лидерских качествах полузащитника команды

«В прошлом сезоне они были совершенно очевидны, это видно по его голам и результативным передачам. Но это ещё не всё. Думаю, что теперь больше игроков смогут помогать ему быть лидером коллектива, и это очень хорошо. Он наш лидер, он очень важен не только на поле, но и за его пределами. Он подаёт пример. Он очень усердно работает, всегда готов и порой играет через боль.

Иногда проблема заключается в том, что он расстраивается и теряет концентрацию. Иногда он очень хочет помочь партнёрам по команде, но это не лучшее решение. Они должны выполнять свою работу, а Бруну, например, должен ждать мяча», — приводит слова Аморима A Bola.

В прошедшем сезоне Бруну Фернандеш провел 36 матчей в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.