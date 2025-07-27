Игорь Акинфеев провел юбилейную игру за ЦСКА

Голкипери сборной Россиипровел 800 матчей за «армейцев».

Юбилейная игра состоялась во 2-м туре Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1). С 2003 года голкипер пропустил 718 голов и сумел сохранить ворота «на ноль» в 334 матчах.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет и с 2004 года стал основным вратарем команды. В 2008 году он был назначен капитаном клуба.

39-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России и Суперкубка страны, став абсолютным рекордсменом по количеству этих титулов